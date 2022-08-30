В Тимашевском районе в ДТП на встречке погиб 65-летний водитель
Происшествия
30.08.2022 17:08
Смертельная авария произошла около 12:00 в районе 38 км дороги Кореновск — Тимашевск.
По предварительным данным, 65-летний водитель автомобиля Lifan, двигаясь в сторону Кореновска, при повороте налево не уступил дорогу и врезался в Тоyota Camry, который ехал по встречной полосе, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
В результате ДТП водитель Lifan от полученных травм погиб на месте. Водителя Тоyota Camry, 19-летнего местного жителя, с травмами различной степени тяжести госпитализировали.
По факту аварии проводится проверка.
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