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В Тимашевском районе в ДТП на встречке погиб 65-летний водитель

Происшествия
30.08.2022 17:08
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-timashevskom-rajone-v-dtp-na-vstrechke-pogib-65-letnij-voditel
В Тимашевском районе в ДТП на встречке погиб 65-летний водитель
Фото пресс-службы УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Смертельная авария произошла около 12:00 в районе 38 км дороги Кореновск — Тимашевск.

По предварительным данным, 65-летний водитель автомобиля Lifan, двигаясь в сторону Кореновска, при повороте налево не уступил дорогу и врезался в Тоyota Camry, который ехал по встречной полосе, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате ДТП водитель Lifan от полученных травм погиб на месте. Водителя Тоyota Camry, 19-летнего местного жителя, с травмами различной степени тяжести госпитализировали.

По факту аварии проводится проверка.

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