В Тимашевском районе в ДТП на встречке погиб 65-летний водитель

Фото пресс-службы УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Смертельная авария произошла около 12:00 в районе 38 км дороги Кореновск — Тимашевск.

По предварительным данным, 65-летний водитель автомобиля Lifan, двигаясь в сторону Кореновска, при повороте налево не уступил дорогу и врезался в Тоyota Camry, который ехал по встречной полосе, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате ДТП водитель Lifan от полученных травм погиб на месте. Водителя Тоyota Camry, 19-летнего местного жителя, с травмами различной степени тяжести госпитализировали.

По факту аварии проводится проверка.

Читайте также: в Краснодарском крае семья ехала домой из роддома и попала в ДТП, младенец и его отец погибли.