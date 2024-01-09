Вылет рейса Тюмень — Сочи задержали на 10 часов по технической причине
В аэропорту Тюмени 9 января произошла задержка вылета рейса ЕО 510 авиакомпании «ИКАР» в Сочи.
По данным транспортной прокуратуры, самолет должен был вылететь в 7:25 по местному времени (в 2:25 по московскому времени). Однако по технической причине борт не вылетел в срок. Вылет запланирован на 18:40 местного времени (13:40 по московскому времени).
В ведомстве добавили, что на рейс зарегистрировано 195 пассажиров. По договору каршеринга продажа билетов осуществлялась авиакомпанией Nordwind Airlines.
Тюменская транспортная прокуратура контролирует оказание услуг пассажирам задержанного рейса, сообщает Уральская транспортная прокуратура в Telegram.
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