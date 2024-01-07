Из-за закурившего в самолете пассажира задержали рейс Сочи — Санкт-Петербург
Происшествия
07.01.2024 10:37
Инцидент произошел 6 января в аэропорту Сочи.
По словам очевидцев, рейс Сочи — Санкт -Петербург готовился к вылету, когда один из пассажиров закурил в салоне самолета. К самолету вызвали полицию.
«Рейс задерживается, хулиган на борту воздушного судна, поэтому вызвали службы, полицию, принимается решение о снятии пассажира с борта. Неадекватный пассажир», — сообщила сотрудница аэропорта.
Спустя некоторое время самолет вылетел в Санкт-Петербург, пишет газета «Известия».
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