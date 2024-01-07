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Из-за закурившего в самолете пассажира задержали рейс Сочи — Санкт-Петербург

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-za-zakurivshego-v-samolete-passazhira-zaderzhali-rejs-sochi-sankt-peterburg
Из-за закурившего в самолете пассажира задержали рейс Сочи — Санкт-Петербург
Фото MooreProtectionWien, pixabay.com

Инцидент произошел 6 января в аэропорту Сочи.

По словам очевидцев, рейс Сочи — Санкт -Петербург готовился к вылету, когда один из пассажиров закурил в салоне самолета. К самолету вызвали полицию.

«Рейс задерживается, хулиган на борту воздушного судна, поэтому вызвали службы, полицию, принимается решение о снятии пассажира с борта. Неадекватный пассажир», — сообщила сотрудница аэропорта.

Спустя некоторое время самолет вылетел в Санкт-Петербург, пишет газета «Известия».

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