Из-за закурившего в самолете пассажира задержали рейс Сочи — Санкт-Петербург

Инцидент произошел 6 января в аэропорту Сочи.

По словам очевидцев, рейс Сочи — Санкт -Петербург готовился к вылету, когда один из пассажиров закурил в салоне самолета. К самолету вызвали полицию.

«Рейс задерживается, хулиган на борту воздушного судна, поэтому вызвали службы, полицию, принимается решение о снятии пассажира с борта. Неадекватный пассажир», — сообщила сотрудница аэропорта.

Спустя некоторое время самолет вылетел в Санкт-Петербург, пишет газета «Известия».

Читайте также: первый рейс авиакомпании AlMasria UA отправился из аэропорта Сочи в Египет.