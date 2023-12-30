Первый рейс авиакомпании AlMasria UA отправился из аэропорта Сочи в Египет

В аэропорту Сочи 30 декабря приветствовали самолет новой иностранной авиакомпании AlMasria Universal Airlines, которая будет обслуживать маршрут Сочи — Шарм-эль-Шейх (Египет).

По авиационной традиции самолет прошел через водяную арку, после чего вылетел в Египет с 216 пассажирами на борту.

Рейсы из Сочи в Шарм-эль-Шейх будут выполняться на Airbus A-321 — один раз в неделю, по субботам. Самолет вмещает 220 пассажиров.

Вылет из Сочи — в 04:30 (по местному времени), прибытие в Шарм-эль-Шейх — в 08:00 (по местному времени), сообщает Telegram-канал Международного аэропорта Сочи.

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