Вылет рейса из Томска в Сочи задержали на 8 часов, в аэропорту застряли 144 пассажира
Происшествия
06.12.2022 10:06
Вылет рейса авиакомпании «Северный ветер» из Томска в Сочи по неизвестной причине 6 декабря перенесли с 10:40 на 19:00. Томская транспортная прокуратура начала проверку.
Вылет борта задерживается на восемь часов. По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, вылета ожидают 144 пассажира. Среди них восемь детей.
«В соответствии с расписанием вылет воздушного судна предполагался сегодня в 10:40, однако по инициативе авиакомпании предварительно перенесен на 19:00», — сообщает пресс-служба ведомства.
По данному факту томская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения прав пассажиров. Причина задержки уточняется.
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