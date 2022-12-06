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Вылет рейса из Томска в Сочи задержали на 8 часов, в аэропорту застряли 144 пассажира

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/vylet-rejsa-iz-tomska-v-sochi-zaderzhali-na-8-chasov-v-aeroportu-zastryali-144-passazhira
Вылет рейса из Томска в Сочи задержали на 8 часов, в аэропорту застряли 144 пассажира
Фото пресс-службы аэропорта Сочи

Вылет рейса авиакомпании «Северный ветер» из Томска в Сочи по неизвестной причине 6 декабря перенесли с 10:40 на 19:00. Томская транспортная прокуратура начала проверку.

Вылет борта задерживается на восемь часов. По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, вылета ожидают 144 пассажира. Среди них восемь детей.

«В соответствии с расписанием вылет воздушного судна предполагался сегодня в 10:40, однако по инициативе авиакомпании предварительно перенесен на 19:00», — сообщает пресс-служба ведомства.

По данному факту томская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения прав пассажиров. Причина задержки уточняется.

Читайте также: режим ограничения полетов в аэропорты Краснодарского края продлили до 9 декабря.

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