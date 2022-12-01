Режим ограничения полетов в аэропорты Краснодарского края продлили до 9 декабря
Общество
01.12.2022 09:18
Росавиация 1 декабря продлила режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов.
До 3:45 9 декабря ограничены полеты в аэропорты Краснодара, Анапы и Геленджика, а также Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Остальные аэропорты России работают в штатном режиме. Пассажиров перевозят через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы, сообщает пресс-служба Росавиации.
Читайте также: в Росавиации рассказали, почему запрет полетов продлевают каждые шесть дней, а не на больший период.
Популярные новости
- Десять финалистов краевого вокально-эстрадного конкурса «ИМЯ»: кому улыбнется фортуна?
- Перетягивание языка — Ваши близкие участвуют в СВО? Осторожнее в соцсетях и мессенджерах!
- В Краснодарском крае за 11 суток реконструировали ж/д мост через реку Челбас
- Хуниор Алонсо вернется в ФК «Краснодар» по окончании аренды
- Путин поручил проиндексировать зарплаты бюджетников в январе 2023 года
- В Краснодарском крае до 100 тыс. рублей вырастет компенсация за газификацию домов