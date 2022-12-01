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Режим ограничения полетов в аэропорты Краснодарского края продлили до 9 декабря

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/rezhim-ogranicheniya-poletov-v-aeroporty-krasnodarskogo-kraya-prodlili-do-9-dekabrya
Режим ограничения полетов в аэропорты Краснодарского края продлили до 9 декабря
Фото Сергея Кулакова, «Кубань 24»

Росавиация 1 декабря продлила режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов.

До 3:45 9 декабря ограничены полеты в аэропорты Краснодара, Анапы и Геленджика, а также Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Остальные аэропорты России работают в штатном режиме. Пассажиров перевозят через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы, сообщает пресс-служба Росавиации.

Читайте также: в Росавиации рассказали, почему запрет полетов продлевают каждые шесть дней, а не на больший период.

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