Режим ограничения полетов в аэропорты Краснодарского края продлили до 9 декабря

Росавиация 1 декабря продлила режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов.

До 3:45 9 декабря ограничены полеты в аэропорты Краснодара, Анапы и Геленджика, а также Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Остальные аэропорты России работают в штатном режиме. Пассажиров перевозят через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы, сообщает пресс-служба Росавиации.

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