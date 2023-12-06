Вылет авиарейса в Сочи задержан на 6 часов из-за метели в Новокузнецке

Из-за метели и ураганного ветра с порывами до 25 м/с 6 декабря в международных аэропортах Новокузнецка и Кемерово задержаны и отменены несколько авиарейсов.

По данным транспортной прокуратуры, в связи с неблагоприятными погодными условиями задержаны или отмены рейсы авиакомпаний «Победа», «Северный ветер», «Сибирь» в Новосибирск, Москву и Сочи.

Так, в аэропорту Новокузнецка задерживается рейс в Сочи. Вылет в Сочи запланирован не ранее чем через 6 часов.

Рейс из Москвы в Кемерово совершил вынужденную посадку в Томске. Пассажиров обратного рейса в Москву и незавершенного рейса в Кемерово в пункты назначения доставят другими видами транспорта.

В Томской области температура воздуха местами упала до -36 градусов, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры в Telegram.

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