Выкосить всю амброзию в пригороде до 10 августа поручил мэр Краснодара

Глава краевой столицы Евгений Наумов 23 июля провел встречу с жителями пригорода и ответил на их жалобы.

В мероприятии приняли участие многодетные семьи, получившие земельные участки в поселке Лазурный, станице Старокорсунской, хуторах Копанской, Новый и Октябрьский. Они подняли вопросы по коммунальным сетям, подъездным дорогам, строительству пожарного депо, размещению спортплощадок и уличного освещения.

«Мы их [проблемные вопросы — прим. ред.] планомерно решаем по срокам, которые установили раньше. И почему-то вновь у нас среди вопросов выросла амброзия. До 10 августа все участки, в том числе вдоль дорог, должны быть выкошены. Отсрочки не принимаются», — написал Евгений Наумов в Telegram.

Всего с начала работ в Краснодаре выкосили более 8,6 тыс. га сорняков, в том числе более 700 га амброзии с начала июля. Сорняки уничтожают в местах массового пребывания людей, в частном секторе, вблизи социальных объектов и на землях сельхозназначения.

Подать информацию о местах произрастания амброзии можно по номеру 050, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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