Бороться с амброзией призвали фермеров и бизнесменов в Анапе

На пленарном заседании обсудили усиление борьбы с амброзией. Его провел глава курорта Василий Швец. Он призвал фермеров, руководителей предприятий и бизнесменов бороться с опасным сорняком, не дожидаясь его цветения.

«Борьба с амброзией должна быть в зоне особого внимания. Географию и особенности ее понимаем. То, что зависит от нас здесь, на нашей территории, на вверенной нам с вами муниципальной территории, пожалуйста, давайте максимально приводить в порядок», ― отметил Швец.

Городские власти намерены обеспечить жителям курорта комфортный и безопасный отдых. Так, в Анапе уже начались совместные выезды сотрудников мэрии и Россельхознадзора. Они выявили полсотни нарушений. Все материалы по ним уже в работе. Также выдали 12 предостережений и провели 13 профилактических бесед.

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