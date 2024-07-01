Более 4 тыс. га сорняков выкосили с апреля по июнь в Краснодаре

От карантинной растительности очистили не только городские территории, но и кладбища на почти 300 га.

В общей сложности, во втором квартале в Краснодаре скосили 4 тыс. га сорняков, а с начала года в краевой столице от карантинной растительности очистили более 6,5 тыс. га.

Сообщается, что план по покосу сорняков с апреля по июнь полностью выполнен. На третий квартал запланировали покос 3,8 тыс. га муниципальных земель. Сорняки уничтожают в парках, скверах, вблизи соцобъектов, на участках, выделенных под строительство, и землях сельхозназначения.

Покосом занимаются промышленные, сельскохозяйственные и торговые компании, предприятия бытового обслуживания и транспортной сферы, строительные организации, образовательные учреждения, а также жители города.

Сообщить об очагах произрастания амброзии можно по номеру 050, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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