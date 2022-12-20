Выключать новогодние гирлянды за два часа до сна посоветовал офтальмолог
Врач рассказал, могут ли новогодние гирлянды стать причиной плохого самочувствия или развития патологий.
Есть мнение, что свет гирлянд синего цвета негативно сказывается на зрении и даже может вызвать повреждение сетчатки. По словам доктора медицинских наук, врача-офтальмолога Сергея Хомякова, это не так. Из-за того, что интенсивность светового потока гирлянды синего цвета очень низкая, сетчатке глаза ничего не угрожает. Антиоксидантная система сетчатки нейтрализует образующиеся свободные радикалы при воздействии коротковолнового излучения.
Однако любые гирлянды, не только синего спектра, следует выключать за два часа до сна. Либо надо уменьшить в них содержание света коротковолнового сине-фиолетового диапазона. По словам офтальмолога, мерцание светодиодов может неблагоприятно сказываться на людях, склонных к эпилепсии.
«Желательно использовать гирлянды в одном месте, например на елке, и не увешивать ими все стены и потолок. Либо же воздействие такого тотального освещения гирляндами должно не превышать пары часов», — цитирует офтальмолога RT.
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