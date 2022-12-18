Советы родителям, которые хотят пригласить Деда Мороза и Снегурочку для детей, дали в Роспотребнадзоре
В ведомстве дали рекомендации, что надо делать, чтобы не испортить праздник детям и себе.
Родителям, которые хотят пригласить домой Деда Мороза и Снегурочку, в первую очередь надо помнить о том, что речь идет об услугах аниматоров. Поэтому следует изучить рынок этих услуг, чтобы не «нарваться» на непрофессионалов. Случается, что Дедом Морозом и Снегурочкой подрабатывают люди, которые при этом не знают, как общаться с детьми.
«Все-таки аниматор — это в первую очередь артист, который должен обладать определенными знаниями в области педагогики и психологии. Если есть возможность, спрашиваем совета у друзей, изучаем сайты в интернете, странички в соцсетях», — рассказала начальник отдела защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по ХМАО и Югре Татьяна Хакимова.
О предпринимателе должна быть информация, должен быть адрес, чтобы в случае претензии можно было связаться и разрешить возникающие споры. Желательно обращаться не к самостоятельным аниматорам, а в агентства, которые специализируются на данного вида услугах. После этого следует заключить договор на оказание услуг в письменной форме. Если возникнет спор, наличие договора и информации об исполнителе поможет сократить потребителю сроки для урегулирования конфликта.
Территориальные органы ведомства достаточно часто организуют горячие линии, в ходе которых все желающие могут получить информацию о том, как правильно заказать данную услугу, на что обратить внимание, пишет RT.
Читайте также: поезд Деда Мороза не приедет в Краснодарский край.
- Валерий Димоев: бизнес должен вносить свой вклад в развитие региона и отрасли
- В ПФК «Кубань» сменится генеральный спонсор и учредитель
- В Сочи для местных жителей навели веревочную переправу через реку Чемитоквадже
- Апшеронский депутат-матершинник извинился за несдержанность при общении с местными жителями
- ПБК «Локомотив-Кубань» на выезде проиграл столичному ЦСКА
- Неадекватный мужчина с ножом и электрошокером залез на козырек многоэтажки в Сочи