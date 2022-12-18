Советы родителям, которые хотят пригласить Деда Мороза и Снегурочку для детей, дали в Роспотребнадзоре

В ведомстве дали рекомендации, что надо делать, чтобы не испортить праздник детям и себе.

Родителям, которые хотят пригласить домой Деда Мороза и Снегурочку, в первую очередь надо помнить о том, что речь идет об услугах аниматоров. Поэтому следует изучить рынок этих услуг, чтобы не «нарваться» на непрофессионалов. Случается, что Дедом Морозом и Снегурочкой подрабатывают люди, которые при этом не знают, как общаться с детьми.

«Все-таки аниматор — это в первую очередь артист, который должен обладать определенными знаниями в области педагогики и психологии. Если есть возможность, спрашиваем совета у друзей, изучаем сайты в интернете, странички в соцсетях», — рассказала начальник отдела защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по ХМАО и Югре Татьяна Хакимова.

О предпринимателе должна быть информация, должен быть адрес, чтобы в случае претензии можно было связаться и разрешить возникающие споры. Желательно обращаться не к самостоятельным аниматорам, а в агентства, которые специализируются на данного вида услугах. После этого следует заключить договор на оказание услуг в письменной форме. Если возникнет спор, наличие договора и информации об исполнителе поможет сократить потребителю сроки для урегулирования конфликта.

Территориальные органы ведомства достаточно часто организуют горячие линии, в ходе которых все желающие могут получить информацию о том, как правильно заказать данную услугу, на что обратить внимание, пишет RT.

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