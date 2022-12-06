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Поезд Деда Мороза не приедет в Краснодарский край

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novogodnem-raspisanii-poezda-deda-moroza-net-gorodov-krasnodarskogo-kraya
Поезд Деда Мороза не приедет в Краснодарский край
Фото vk.com/poezddedamoroza

Новогодний поезд Великий Устюг — Киров, известный также как поезд Деда Мороза, отправился по российским городам 22 декабря, а вернется домой уже в 2023 году. Южные регионы нашей страны в его маршрут не вошли.

По данным официального сайта, Поезд Деда Мороза — это передвижная резиденция волшебника. В составе есть приемная самого Деда Мороза, вагон для игр и квестов, два вагона-ресторана и вагон-лавка, где можно приобрести сувениры из Великого Устюга и Костромы. На поезде передвигается Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга, Снегурочка из Костромы и их сказочная команда. Маршрут поезда проходит через более чем 100 городов.

Поезд выехал из Великого Устюга 22 октября и направился на Урал и в Сибирь. На обратном пути новогодний состав проследует через Ульяновск, Саранск, Пензу, Саратов, Волгоград, Астрахань, Воронеж, Тамбов и еще несколько городов в Москву. В столице поезд Деда Мороза сделает остановку 25 декабря. После этого состав направится на север — в Мурманск.

В расписании новогоднего поезда Деда Мороза нет городов Краснодарского края. Также поезд не будет заезжать в Ставрополь и Ростов-на-Дону.

Читайте также: в Краснодаре «Почта Деда Мороза» уже начала принимать письма.

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