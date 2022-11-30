В Краснодаре «Почта Деда Мороза» уже начала принимать письма
Общество
30.11.2022 12:49
Письма с заветными желаниями краснодарцы могут отправить в любом почтовом отделении.
Такие новогодние послания адресуют не только в Великий Устюг. У Деда Мороза есть коллеги — Урал-Мороз, чувашский Хел Мучи, татарский Кыш Бабай и другие национальные волшебники. В прошлом году россияне отправили им более 170 тыс. писем.
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