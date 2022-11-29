Сколько стоит вызвать Деда Мороза и Снегурочку на дом в Краснодаре

В среднем сейчас эта услуга обойдется краснодарцам в 2 тыс. рублей. Такие данные предоставил один из популярных сервисов бесплатных объявлений. В стоимость выезда входит классическая игровая программа для одного или нескольких детей.

Многие кубанцы уже начали подготовку к праздникам. Так, в краевой столице спрос на услуги зимнего волшебника увеличился более чем в два раза по сравнению с прошлым годом. Деда Мороза зовут и в детский сад, и в школу, но тут цена праздничного шоу будет немного дороже — 3 тыс. рублей.

Также стоимость может меняться в зависимости от команды и профессионализма Деда Мороза. Выпускники театральных вузов за свои первые выступления берут около 2 тыс. рублей. Артист со стажем обойдется минимум в 5 тыс. рублей.

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