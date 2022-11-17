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Квартира, путевка на море и жалобы на чиновников: о чем взрослые пишут Деду Морозу

Общество
17.11.2022 07:53
Ссылка https://kuban24.tv/item/kvartira-putevka-na-more-i-zhaloby-na-chinovnikov-o-chem-vzroslye-pishut-dedu-morozu
Квартира, путевка на море и жалобы на чиновников: о чем взрослые пишут Деду Морозу
Фото dedmorozmos.ru

В резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге с 1 ноября пришло уже 4 млн 331 тыс. 598 писем. Из них треть — письма от взрослых жителей России, которые в Новый год тоже хотят чуда. Отмечается, что большее всего писем приходит из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Свердловской области, Краснодарского края и Татарстана.

В резиденции Деда Мороза сообщили, что в этом году писем на почту приходит больше. Для сравнения, в прошлом году было 238 тыс. 812 письма. С января по ноябрь 2022 года Дед Мороз получил 92 тыс. 753 послания, больше, чем за аналогичный период 2021 года. Большее всего писем приходит из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Свердловской области, Краснодарского края и Татарстана.

Большинство писем отправляют из школ и детсадов. В них не только просьбы, но и поздравления — с Новым годом или днем рождения. Также Деда Мороза часто приглашают в гости. Но пишут зимнему волшебнику и взрослые.

«Женщины просят квартиру в центре города, путевку на море или стабильную работу. Просьбы мужчин — увеличение заработной платы, карьерный рост и новый автомобиль. Кто-то мечтает о духовных ценностях — благополучии для своих родных, и все чаще в письмах звучит просьба мира на Земле. Пенсионеры пишут о помощи материальной, а иногда присылают жалобы на чиновников. Письмо Деду Морозу для них является способом выговориться», — цитирует сообщение пресс-службы Деда Мороза ТАСС.

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