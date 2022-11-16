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Опрос: каждая пятая компания Краснодара отказалась от новогоднего корпоратива

Экономика
16.11.2022 09:04
Ссылка https://kuban24.tv/item/opros-kazhdaya-pyataya-kompaniya-krasnodara-otkazalas-ot-novogodnego-korporativa
Опрос: каждая пятая компания Краснодара отказалась от новогоднего корпоратива
Фото restoclub.ru

В декабре сотрудники компаний традиционно проводят новогодние корпоративы. Однако в этом году, несмотря на снижение заболеваемости COVID-19, многие компании не планируют праздничных мероприятий для персонала.

Согласно проведенному опросу среди представителей бизнеса, каждая пятая компания Краснодара отказалась от проведения новогоднего корпоратива — 11% предприятий отказались от праздника из-за сложной экономической ситуации и еще в 8% компаний не принято отмечать Новый год с коллегами.

Каждая третья компания пока не приняла решения о проведении корпоратива. Каждая четвертая организация отметит Новый год в своем офисе. 19% краснодарских компаний отметят праздник в ресторане, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе сервиса SuperJob.

Читайте также: в России на 15–20% упал спрос на новогодние корпоративы.

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