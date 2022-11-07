В России на 15–20% упал спрос на новогодние корпоративы

Фото Максима Бессалого, «Кубань 24»

На фоне текущей ситуации многие компании выбирают не масштабные гулянья, а празднично-строгие офисные вечера с минимумом затрат или собираются отказаться от сбора совсем.

При этом директор по персоналу агентства КРОС Дмитрий Дударев считает, что организациям не стоит отказываться от небольших совместных праздников.

«Часто на фоне сложной общей ситуации в стране проводить праздники в целом кажется неуместным. Тем не менее, надо учитывать, что ситуация в каждой компании индивидуальна, а неформальные совместные активности позитивно влияют на командный дух. В сложные периоды компаниям важно, чтобы в коллективе сохранялся контакт и общение, поэтому по возможности небольшие неформальные активности желательно сохранять», — заявил Дударев.

Вместо масштабных вечеринок средства лучше направить на годовые премии, приводит слова эксперта по кадрам «Российская Газета».

Сейчас большинство компаний заказывают празднично-строгий офисный вечер в формате итогов года, отметили в Ассоциации организаторов мероприятий.

По данным опроса о необходимости проведения новогодних мероприятий в 2022 году в Telegram-канале спикера Госдумы Вячеслава Володина, 67% выбрали вариант «оставить только детские праздники и новогодние елки». Отмену любых празднований поддержали 22% опрошенных, 11% хотят встречать Новый год как обычно.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», более половины россиян поддерживают инициативу отменить праздничные гулянья на Новый год.