Опрос: более половины россиян поддерживают инициативу отменить праздничные гуляния на Новый год
Общество
13.10.2022 09:18
Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос, чтобы выяснить, поддерживают ли россияне отмену праздничных новогодних мероприятий в России.
Идею отменить в стране массовые новогодние мероприятия поддержал каждый второй опрошенный — 52%. Чаще соглашались на отмену праздника люди старше 45 лет — 57%.
При этом 4 из 10 работодателей планируют провести новогодние корпоративы. Среди опрошенных 17% будут отмечать Новый год в офисе, а 17% пойдут праздновать в ресторан. В опросе участвовали более 1 тыс. человек, пишет RT.
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