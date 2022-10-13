Опрос: более половины россиян поддерживают инициативу отменить праздничные гуляния на Новый год

Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос, чтобы выяснить, поддерживают ли россияне отмену праздничных новогодних мероприятий в России.

Идею отменить в стране массовые новогодние мероприятия поддержал каждый второй опрошенный — 52%. Чаще соглашались на отмену праздника люди старше 45 лет — 57%.

При этом 4 из 10 работодателей планируют провести новогодние корпоративы. Среди опрошенных 17% будут отмечать Новый год в офисе, а 17% пойдут праздновать в ресторан. В опросе участвовали более 1 тыс. человек, пишет RT.

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