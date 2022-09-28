В Сочи в новогодние праздники ожидают 960 тыс. отдыхающих

Фото пресс-службы администрации Сочи

Об этом рассказал мэр курорта Алексей Копайгородский. По его словам, по итогам 2022 года турпоток в Сочи прогнозируют на уровне 7,2 млн человек.

«Уже забронировано 35% номерного фонда в горном кластере и 25% — в прибрежном», — сказал Копайгородский.

В прошлом году Сочи приняли около 7 млн туристов, сообщает РИА «Новости».

Ранее мэр Сочи рассказал, что за высокий сезон на курорте отдохнули 3,6 млн человек. Единовременная загрузка средств размещения составила 95%. В рамках курортного сбора в Сочи в этом году уже собрали более 200 млн рублей.

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