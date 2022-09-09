Сочи вошел в топ-з по доступному отдыху у моря осенью

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Аналитики провели анализ цен на осенний отдых с 12 по 18 сентября. Лидерами по доступности стали Абхазия, Сочи и Турция.

По данным исследования, по сравнению с концом августа минимальная планка цен для заездов в Абхазии упала на 6,5%, в Сочи – на 5,5%. Это связано с завершением сезона и изменением погоды.

Так, отправляясь с 12 по 18 сентября вдвоем, десятидневная поездка в Абхазию обойдется в 41,5 тыс. рублей. В цену входят перелет, двух или трехзвездочный отель и завтрак. За отдых в Сочи придется заплатить 54 тыс. рублей, а за тур в Турцию — 99 тыс. рублей, сообщает Ассоциация туроператоров.

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