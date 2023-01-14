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Выходные в Краснодарском крае будут ветреными, с изморозью по утрам, до +13 °C на юге

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/vyhodnye-v-krasnodarskom-krae-budut-vetrenymi-do-13-c-na-yuge
Выходные в Краснодарском крае будут ветреными, с изморозью по утрам, до +13 °C на юге
Фото пресс-службы администрации Сочи

В выходные 14 и 15 января на Кубани ожидается переменная облачность и преимущественно без осадков.

«Суббота не принесет на Кубань больших погодных перемен. Регион останется на периферии антициклона, и наполненные влагой облака вновь обойдут его стороной, а термометры прибавят к своим значениям еще градус-другой», — сообщает центр «Фобос».

Небольшой дождь местами пройдет в воскресенье на черноморском побережье.

Ветер ожидается 4-9 м/с, местами порывы до 12 м/с, на черноморском побережье — 6-11 м/с. На участке от Анапы до Новороссийска и далее до Геленджика — порывы 15-18 м/с.

«Местами по краю будет наблюдаться туман, гололедно-изморозевые отложения», — сообщает Краснодарский ЦГМС.

Читайте также: к концу недели в Краснодаре потеплеет до +12 °C. В краевом центре 14 января ожидается до +6…+8 °C. С 15 января и до конца следующей недели прогнозируют до +10…+12 °C.

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