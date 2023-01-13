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К концу недели в Краснодаре потеплеет до +12 °C

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/k-kontsu-nedeli-v-krasnodare-potepleet-do-12-c
К концу недели в Краснодаре потеплеет до +12 °C
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Солнечная и теплая погода придет на юг России уже к выходным. Отмечается, что температура воздуха будет выше обычного на 4-5 °C в выходные дни и в начале следующей недели. Далее она на 5-7 °C превысит климатическую норму.

Об этом 13 января сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«На юге европейской части России в предстоящие выходные дни и всю следующую неделю характер погоды будет определять антициклон в теплой средиземноморской воздушной массе. Поэтому температура повсюду ожидается выше нормы, за исключением северных регионов — Волгоградской и Ростовской областей. В регионах юга России будет без существенных осадков, большей частью солнечно и очень тепло», — сказал Синенков.

В Краснодаре 14 января ожидается до +6…+8 °C. С 15 января и до конца следующей недели прогнозируют до +10…+12 °C, сообщает ТАСС.

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