Выходные на Крымском мосту: около 200 машин скопилось на подъездах в обе стороны

На подъездах к Крымскому мосту к 14:00 31 марта наблюдается скопление машин.

При этом еще в полдень затруднений в проезде к досмотровым пунктам не наблюдалось.

В очереди со стороны Краснодарского края (Тамань) находится 69 транспортных средств.

Со стороны Крыма (Керчь) перед постом стоит 130 автомобилей, сообщает Telegram-канал информационного центра по ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

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