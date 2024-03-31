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Выходные на Крымском мосту: около 200 машин скопилось на подъездах в обе стороны

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/vyhodnye-na-krymskom-mostu-okolo-200-mashin-skopilos-na-podezdah-v-obe-storony
Выходные на Крымском мосту: около 200 машин скопилось на подъездах в обе стороны
Фото t.me/glav_most

На подъездах к Крымскому мосту к 14:00 31 марта наблюдается скопление машин.

При этом еще в полдень затруднений в проезде к досмотровым пунктам не наблюдалось.

В очереди со стороны Краснодарского края (Тамань) находится 69 транспортных средств.

Со стороны Крыма (Керчь) перед постом стоит 130 автомобилей, сообщает Telegram-канал информационного центра по ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

Читайте также: число пунктов досмотра автомобилей увеличат летом на Крымском мосту.

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