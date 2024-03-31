Выходные на Крымском мосту: около 200 машин скопилось на подъездах в обе стороны
Общество
31.03.2024 14:13
На подъездах к Крымскому мосту к 14:00 31 марта наблюдается скопление машин.
При этом еще в полдень затруднений в проезде к досмотровым пунктам не наблюдалось.
В очереди со стороны Краснодарского края (Тамань) находится 69 транспортных средств.
Со стороны Крыма (Керчь) перед постом стоит 130 автомобилей, сообщает Telegram-канал информационного центра по ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.
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