Число пунктов досмотра автомобилей увеличат летом на Крымском мосту

Власти Крыма сообщили о намерении увеличить количество пунктов досмотра во избежание летних пробок.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что профильные службы делают все возможное для того, чтобы сократить время ожидания досмотра и сделать досмотр на комфортным для водителей.

«Предстоящий летний сезон не станет исключением: увеличим количество пунктов досмотра, на месте будут дежурить волонтеры», — сказал Аксенов, отвечая на вопрос, есть ли риск повторения летнего инцидента с пробками на въезде.

Он также напомнил, что из-за временного закрытия аэропорта нагрузка на Крымский мост и железную дорогу существенно возросла. Так в прошлом году 14% туристов прибыли в Крым по сухопутному маршруту через новые регионы РФ, пишет газета «Известия».

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