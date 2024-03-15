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На Кубани отремонтировали дальний подход к Крымском мосту

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-otremontirovali-dalnij-podhod-k-krymskom-mostu
На Кубани отремонтировали дальний подход к Крымском мосту
Фото пресс-службы ФКУ Упрдор "Тамань"

Речь идет об участке федеральной автодороги А-289 с 114 по 122 км. Там отремонтировали 8 км трассы, приведя в порядок два перекрестка с круговым движением.

Этот участок дороги А-289 является дальним подходом к Крымскому мосту и обходом станицы Курчанской, в которой живет около 7 тыс. человек.

На всем протяжении отремонтированного участка трассы устранили дефекты дорожного покрытия, нанесли горизонтальную разметку из термопластика со светоотражающимися микрошариками, а также разметили переход около автобусной остановки при повороте на Курчанскую.

Кроме того, транспортные потоки на дороге разделили с помощью водоналивных буферов и разделительных столбиков. Также установили 172 дорожных знака и 137 сигнальных столбика вдоль обочин, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Тамань».

Читайте также: около 230 км автомобильных дорог отремонтировали на Кубани в 2023 году. Дороги ремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

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