На Кубани отремонтировали дальний подход к Крымском мосту

Речь идет об участке федеральной автодороги А-289 с 114 по 122 км. Там отремонтировали 8 км трассы, приведя в порядок два перекрестка с круговым движением.

Этот участок дороги А-289 является дальним подходом к Крымскому мосту и обходом станицы Курчанской, в которой живет около 7 тыс. человек.

На всем протяжении отремонтированного участка трассы устранили дефекты дорожного покрытия, нанесли горизонтальную разметку из термопластика со светоотражающимися микрошариками, а также разметили переход около автобусной остановки при повороте на Курчанскую.

Кроме того, транспортные потоки на дороге разделили с помощью водоналивных буферов и разделительных столбиков. Также установили 172 дорожных знака и 137 сигнальных столбика вдоль обочин, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Тамань».

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