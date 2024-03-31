Выходные на Крымском мосту: число машин на подъездах к переправе выросло до 335

На подъездах к Крымскому мосту к 16:00 31 марта наблюдается растущее скопление автомобилей.

В очереди со стороны Тамани (Краснодарский край) находится 135 транспортных средств.

Со стороны Керчи (Крым) перед постом стоит 200 автомобилей. Время ожидания — около часа, сообщает Telegram-канал информационного центра по ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на 14:00 по обеим сторонам было около 200 машин. При этом еще в полдень затруднений в проезде к досмотровым пунктам не наблюдалось.