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Выходит в самостоятельный рейс: первая в РФ женщина-машинист поведет поезд Томск — Адлер

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/vyhodit-v-samostoyatelnyj-rejs-pervaya-v-rf-zhenshhina-mashinist-povedet-poezd-tomsk-adler
Выходит в самостоятельный рейс: первая в РФ женщина-машинист поведет поезд Томск — Адлер
Фото «Кубань 24»

Оксана Соколова — первая женщина-машинист поезда дальнего следования. Ее первым самостоятельным рейсом 6 марта на поезде № 115 сообщением Томск — Адлер станет участок Екатеринбург — Дружинино.

Соколова работает на Свердловской железной дороге в должности машиниста пассажирских поездов дальнего следования. Она первой в РФ прошла курс обучения и сдала экзамен и в январе получила удостоверение машиниста электровоза. Соколова стала первой в РЖД женщиной, которой доверено водить пассажирские поезда дальнего следования. После получения удостоверения она три месяца проходила стажировку.

Возможность работать машинистами и помощниками машинистов у женщин в РФ появилась с 1 января 2021 года благодаря изменениям, внесенным Минтрудом в перечень доступных для женщин профессий, сообщает РИА «Новости».

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