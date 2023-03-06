Выходит в самостоятельный рейс: первая в РФ женщина-машинист поведет поезд Томск — Адлер
Общество
06.03.2023 10:09
Оксана Соколова — первая женщина-машинист поезда дальнего следования. Ее первым самостоятельным рейсом 6 марта на поезде № 115 сообщением Томск — Адлер станет участок Екатеринбург — Дружинино.
Соколова работает на Свердловской железной дороге в должности машиниста пассажирских поездов дальнего следования. Она первой в РФ прошла курс обучения и сдала экзамен и в январе получила удостоверение машиниста электровоза. Соколова стала первой в РЖД женщиной, которой доверено водить пассажирские поезда дальнего следования. После получения удостоверения она три месяца проходила стажировку.
Возможность работать машинистами и помощниками машинистов у женщин в РФ появилась с 1 января 2021 года благодаря изменениям, внесенным Минтрудом в перечень доступных для женщин профессий, сообщает РИА «Новости».
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