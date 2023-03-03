РЖД предоставят летом скидку 50% на поездки для детей от 10 до 17 лет
Общество
03.03.2023 18:39
Об этом 3 марта сообщили в пресс-службе холдинга «Российские железные дороги».
По данным ведомства, с 1 июня по 31 августа детям в возрасте от 10 до 17 лет предоставят скидку в размере 50% на поездки по России в плацкартных и общих вагонах скорых и пассажирских поездах.
Кроме того, скидка будет действовать на поездки в некоторых «Ласточках» и в двухэтажных купейных вагонах, сообщает ТАСС.
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