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РЖД предоставят летом скидку 50% на поездки для детей от 10 до 17 лет

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/rzhd-predostavyat-letom-skidku-50-na-poezdki-dlya-detej-ot-10-do-17-let
РЖД предоставят летом скидку 50% на поездки для детей от 10 до 17 лет
Фото пресс-службы администрации Анапы

Об этом 3 марта сообщили в пресс-службе холдинга «Российские железные дороги».

По данным ведомства, с 1 июня по 31 августа детям в возрасте от 10 до 17 лет предоставят скидку в размере 50% на поездки по России в плацкартных и общих вагонах скорых и пассажирских поездах.

Кроме того, скидка будет действовать на поездки в некоторых «Ласточках» и в двухэтажных купейных вагонах, сообщает ТАСС.

Читайте также: РЖД ввели скидку на проезд для пассажиров старше 60 лет.

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