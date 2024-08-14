Выход в море на матрасах и катамаранах запретили 14 августа в Анапе из-за ветра

Утром 14 августа в городе-курорте поднялся отжимной северо-восточный ветер.

«В связи с усилением отжимного северо-восточного ветра использование надувных плавательных средств и катамаранов запрещается!», — сообщает пресс-служба администрации Анапы в Telegram.

Жителей и гостей города в связи с непогодой попросили быть особенно осторожными, соблюдать меры безопасности и не подвергать риску свою жизнь и здоровье.

По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на Черноморском побережье Кубани 14 августа днем ожидается +26…31 °C. Местами порывы ветра могут достигать 14 м/с. Температуру морской воды у побережья Анапы фиксировали на отметке +26 °C.

Читайте также: ливни с грозой и шквалистым ветром ожидаются 14 августа в Краснодарском крае.