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Выездные концерты для ветеранов организуют 10 и 12 февраля в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/vyezdnye-kontserty-dlya-veteranov-organizuyut-10-i-12-fevralya-v-krasnodare
Выездные концерты для ветеранов организуют 10 и 12 февраля в Краснодаре
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Акцию «Фронтовая бригада» для ветеранов Великой Отечественной войны проведут в честь празднования 80-летия освобождения Краснодара от немецко-фашистских захватчиков.

Выездные концерты организуют 10 и 12 февраля.

«Мы создаем «Фронтовую бригаду» уже несколько лет на День Победы, и ветеранам это очень нравится, они всегда с трепетом встречают артистов. В этом году мы посвящаем эту акцию 80-летию освобождения Краснодара от немецко-фашистских захватчиков, поздравим наших дорогих ветеранов», — сказала начальник управления культуры Ирина Удовицкая.

Она напомнила, что традиция фронтовых бригад возникла буквально с первых дней войны. Академические музыканты, солисты музтеатров, актеры и цирковые артисты своими выступлениями давали заряд энергии бойцам.

В рамках акции «Фронтовая бригада» участники творческих коллективов представят тематические концертные программы и организуют адресные творческие поздравления ветеранов, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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