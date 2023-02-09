Выездные концерты для ветеранов организуют 10 и 12 февраля в Краснодаре
Акцию «Фронтовая бригада» для ветеранов Великой Отечественной войны проведут в честь празднования 80-летия освобождения Краснодара от немецко-фашистских захватчиков.
Выездные концерты организуют 10 и 12 февраля.
«Мы создаем «Фронтовую бригаду» уже несколько лет на День Победы, и ветеранам это очень нравится, они всегда с трепетом встречают артистов. В этом году мы посвящаем эту акцию 80-летию освобождения Краснодара от немецко-фашистских захватчиков, поздравим наших дорогих ветеранов», — сказала начальник управления культуры Ирина Удовицкая.
Она напомнила, что традиция фронтовых бригад возникла буквально с первых дней войны. Академические музыканты, солисты музтеатров, актеры и цирковые артисты своими выступлениями давали заряд энергии бойцам.
В рамках акции «Фронтовая бригада» участники творческих коллективов представят тематические концертные программы и организуют адресные творческие поздравления ветеранов, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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