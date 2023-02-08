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Акцию памяти «Свеча памяти в каждом окне» проведут 12 февраля в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/aktsiyu-pamyati-svecha-pamyati-v-kazhdom-okne-provedut-12-fevralya-v-krasnodare
Акцию памяти «Свеча памяти в каждом окне» проведут 12 февраля в Краснодаре
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Патриотическую акцию организуют в рамках празднования 80-летия освобождения Краснодара от немецко-фашистских захватчиков.

Принять участие в акции может каждый желающий. Для этого нужно 12 февраля в 19:00 поставить на окно горящую свечу.

«Это акция — одна из возможностей почтить память тех, кто был участником фашистской оккупации Краснодара, кто освобождал город от гитлеровцев. Сказать спасибо всем воинам, защищавших нашу Родину ценой своей жизни», — сказал глава городского департамента внутренней политики Станислав Харьковский.

К 80-летию освобождения Краснодара запланировали более 200 мероприятий. Афиша размещена на сайте. Исторические факты, архивные фотографии, воспоминания и биографии ветеранов ежедневно публикуют в Telegram-канале «80 лет со дня освобождения Краснодара», сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: в Краснодаре 12 февраля пройдет историческая реконструкция финального боя за освобождение города.

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