Акцию памяти «Свеча памяти в каждом окне» проведут 12 февраля в Краснодаре
Патриотическую акцию организуют в рамках празднования 80-летия освобождения Краснодара от немецко-фашистских захватчиков.
Принять участие в акции может каждый желающий. Для этого нужно 12 февраля в 19:00 поставить на окно горящую свечу.
«Это акция — одна из возможностей почтить память тех, кто был участником фашистской оккупации Краснодара, кто освобождал город от гитлеровцев. Сказать спасибо всем воинам, защищавших нашу Родину ценой своей жизни», — сказал глава городского департамента внутренней политики Станислав Харьковский.
К 80-летию освобождения Краснодара запланировали более 200 мероприятий. Афиша размещена на сайте. Исторические факты, архивные фотографии, воспоминания и биографии ветеранов ежедневно публикуют в Telegram-канале «80 лет со дня освобождения Краснодара», сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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