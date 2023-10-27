Выездную игру ЦСКА и «быков» покажут в амфитеатре парка «Краснодар»

Футболисты «Краснодара» сыграют против ПФК ЦСКА 29 октября. Начало — в 19:30.

Матч 13 тура РПЛ пройдет на родном стадионе противников — ВЭБ Арена (Арена ЦСКА). Трансляцию игры можно будет посмотреть в амфитеатре парка «Краснодар».

«В воскресенье «быки» сражаются со столичным ЦСКА. Встречаемся 29 октября в 19:30 в амфитеатре. Будем поддерживать любимую команду дистанционно», — сообщает пресс-служба парка в Telegram.

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