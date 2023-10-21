ФК «Краснодар» на выезде сыграл вничью с «Балтикой»

Матч 12 тура Российской премьер-лиги прошел вечером 21 октября на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Встреча завершилась со счетом 2:2.

Счет в матче на 17 минуте открыл нападающий «быков» Джон Кордоба, получивший пас от Батчи. До этого матча «Балтика» была единственным соперником команды в РПЛ, которому не забивал Кордоба.

На 23 минуте хозяева поля счет сравняли — Сото получил пас и забил в штрафную: мяч после рикошета отскочил к Кузьмину, который пробил в угол ворот.

Оторвалась «Балтика» на 36 минуте — Кузьмин сделал пас по левому флангу, а Энрикес головой забил мяч в ворота «Краснодара».

На 58 минуте защитник «Балтики» Кирилл Маляров не успел к мячу и помешал Сперцяну, за что полузащитник «быков» заработал пенальти, которое успешно реализовал и сравнял счет.

По результатам матча «Краснодар» продлил беспроигрышную серию в чемпионате России — команда лидирует в турнирной таблице с 28 очками. В следующем туре РПЛ «быки» сыграют 29 октября с ЦСКА.