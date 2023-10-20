Вратарь ФК «Краснодар» Сафонов вошел в тройку самых дорогих футболистов России

По данным портала Transfermarkt, рейтинг самых дорогих российских футболистов возглавил полузащитник «Монако» Александр Головин.

Стоимость Головина составляет оставляет 30 млн евро. Второе место в рейтинге занял голкипер ФК «Краснодар» Матвей Сафонов. Трансферная цена Сафонова составляет 16 млн евро. Замыкает тройку лидеров российский футболист, полузащитник испанского клуба «Реал Сосьедад» Арсен Захарян (15 млн евро).

В десятку самых дорогих футболистов также вошли Федор Чалов из ЦСКА (12 млн евро), Далер Кузяев из «Гавра» (10 млн евро), Иван Обляков из ЦСКА (10 млн евро), Алексей Миранчук из«Аталанты» (9 млн евро), Александр Соболев из «Спартака» (9 млн евро), Константин Тюкавин из «Динамо» (8 млн евро) и Сергей Пиняев из «Локомотива» (8 млн евро), сообщает RT.

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