Вратарь «Краснодара» Сафонов не сыграет за сборную России в матче с Кенией

О выборе голкипера на ближайший товарищеский матч сообщил тренер вратарей национальной сборной по футболу Виталий Кафанов.

Всего на октябрьский сбор с двумя товарищескими матчами в сборную Россию вызвали трех вратарей: Матвея Сафонова («Краснодар»), Илью Помазуна («Урал») и Илью Лантратова («Локомотив»).

«Матвей не будет играть в следующем матче, если ничего не случится. Мы так сразу и планировали, что Сафонов будет играть с Камеруном, а с Кенией два вратаря», — рассказал Кафанов.

Тренер добавил, что пока точно неизвестно, кто из вратарей начнет матч с Кенией, сообщает РИА «Новости».

Накануне голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов сыграл полный матч против Камеруна, не пропустив ни одного гола.

Сборная России по футболу проведет товарищеский матч против Кении 16 октября в турецкой Анталии. Начало встречи в 19:00.

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