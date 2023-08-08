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Выездную игру «быков» против «Динамо» покажут в амфитеатре парка «Краснодар»

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/vyezdnuyu-igru-bykov-protiv-dinamo-pokazhut-v-amfiteatre-parka-krasnodar
Выездную игру «быков» против «Динамо» покажут в амфитеатре парка «Краснодар»
Фото tripadvisor.com

Матч 2 тура группового этапа Кубка России Пути РПЛ между «Динамо» и «Краснодаром» пройдет вечером 9 августа в Москве на «ВТБ Арене».

«Смотрим выездной матч против «Динамо» в амфитеатре. Собираемся вместе и поддерживаем любимую команду!», — говорится в Telegram-канале парка «Краснодар».

Посмотреть трансляцию кубковой игры в амфитеатре бесплатно могут все желающие. Начало матча в 20:45.

Читайте также: три игрока «Краснодара» вошли в список «33 лучших футболистов» по итогам прошлого сезона: Эдуард Сперцян на позиции центрального полузащитника, Джон Кордоба на позиции правого центрального нападающего и Сергей Волков на позиции правого защитника.

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