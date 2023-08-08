Выездную игру «быков» против «Динамо» покажут в амфитеатре парка «Краснодар»

Матч 2 тура группового этапа Кубка России Пути РПЛ между «Динамо» и «Краснодаром» пройдет вечером 9 августа в Москве на «ВТБ Арене».

«Смотрим выездной матч против «Динамо» в амфитеатре. Собираемся вместе и поддерживаем любимую команду!», — говорится в Telegram-канале парка «Краснодар».

Посмотреть трансляцию кубковой игры в амфитеатре бесплатно могут все желающие. Начало матча в 20:45.

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