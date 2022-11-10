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Выездной матч «быков» против «Оренбурга» покажут в амфитеатре парка «Краснодар»

Спорт
10.11.2022 12:37
Ссылка https://kuban24.tv/item/vyezdnoj-match-bykov-protiv-orenburga-pokazhut-v-amfiteatre-parka-krasnodar
Выездной матч «быков» против «Оренбурга» покажут в амфитеатре парка «Краснодар»
Фото t.me/parkkrd

Матч 17 тура Российской премьер-лиги между «Оренбургом» и «Краснодаром» начнется 13 ноября в 14:00.

Все желающие смогут бесплатно посмотреть этот матч в прямом эфире в амфитеатра парка «Краснодар».

«Воскресный показ футбола станет заключительным в этом календарном году. Приходите смотреть #ОренбургКраснодар и болеть за «быков» вместе с нами», — сообщается в Telegram-канале парка «Краснодар».

После 13 ноября амфитеатр уйдет на зимние каникулы. По прогнозу синоптиков, в этот день в Краснодаре осадков не ожидается. Температура воздуха днем прогреется до +14°C.

После 16 туров РПЛ «Краснодар» и «Оренбург» находятся по соседству в турнирной таблице — на 7 и 8 местах соответственно. У «быков» сейчас 25 очков, а у «оренбуржцев» — 22 очка.

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