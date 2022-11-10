Выездной матч «быков» против «Оренбурга» покажут в амфитеатре парка «Краснодар»
Спорт
10.11.2022 12:37
Матч 17 тура Российской премьер-лиги между «Оренбургом» и «Краснодаром» начнется 13 ноября в 14:00.
Все желающие смогут бесплатно посмотреть этот матч в прямом эфире в амфитеатра парка «Краснодар».
«Воскресный показ футбола станет заключительным в этом календарном году. Приходите смотреть #ОренбургКраснодар и болеть за «быков» вместе с нами», — сообщается в Telegram-канале парка «Краснодар».
После 13 ноября амфитеатр уйдет на зимние каникулы. По прогнозу синоптиков, в этот день в Краснодаре осадков не ожидается. Температура воздуха днем прогреется до +14°C.
После 16 туров РПЛ «Краснодар» и «Оренбург» находятся по соседству в турнирной таблице — на 7 и 8 местах соответственно. У «быков» сейчас 25 очков, а у «оренбуржцев» — 22 очка.
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