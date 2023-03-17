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Выездной матч «быков» против «Локомотива» покажут в амфитеатре парка «Краснодар»

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/vyezdnoj-match-bykov-protiv-lokomotiva-pokazhut-v-amfiteatre-parka-krasnodar
Выездной матч «быков» против «Локомотива» покажут в амфитеатре парка «Краснодар»
Фото из соцсетей

Матч 20 тура Российской премьер-лиги между «Краснодаром» и «Локомотивом» пройдет 18 марта в 19:30 в Москве на стадионе «РЖД Арена».

Все желающие смогут бесплатно посмотреть эту встречу в прямом эфире в амфитеатре парка «Краснодар».

«Футбол возвращается в мой амфитеатр. Давайте смотреть этот матч вместе», — говорится в Telegram парка «Краснодар».

После 19 туров «Краснодар» занимает 7 место в турнирной таблице РПЛ с 29 набранными очками. «Локомотив» идет на 12 месте с 19 очками.

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