Выездной матч «быков» против «Локомотива» покажут в амфитеатре парка «Краснодар»
Спорт
17.03.2023 16:11
Матч 20 тура Российской премьер-лиги между «Краснодаром» и «Локомотивом» пройдет 18 марта в 19:30 в Москве на стадионе «РЖД Арена».
Все желающие смогут бесплатно посмотреть эту встречу в прямом эфире в амфитеатре парка «Краснодар».
«Футбол возвращается в мой амфитеатр. Давайте смотреть этот матч вместе», — говорится в Telegram парка «Краснодар».
После 19 туров «Краснодар» занимает 7 место в турнирной таблице РПЛ с 29 набранными очками. «Локомотив» идет на 12 месте с 19 очками.
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