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Выехавшая на встречку легковушка спровоцировала ДТП с тремя грузовиками в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/vyehavshaya-na-vstrechku-legkovushka-sprovotsirovala-dtp-s-tremya-gruzovikami-v-krasnodare
Выехавшая на встречку легковушка спровоцировала ДТП с тремя грузовиками в Краснодаре
Фото «Кубань 24»

Авария с участием четырех автомобилей произошла днем 26 марта на 1325-м километре трассы М4 «Дон».

По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2104 ехал по дороге М4 «Дон» со стороны поселка Победитель в сторону поселка Лазурный, выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом. После этого КамАЗ столкнулся с «Газелью», который с свою очередь протаранил Volvo, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля «Газель», его госпитализировали в ККБ № 1 Краснодара. Обстоятельства аварии устанавливаются.

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