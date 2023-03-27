Выехавшая на встречку легковушка спровоцировала ДТП с тремя грузовиками в Краснодаре
Происшествия
27.03.2023 09:17
Авария с участием четырех автомобилей произошла днем 26 марта на 1325-м километре трассы М4 «Дон».
По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2104 ехал по дороге М4 «Дон» со стороны поселка Победитель в сторону поселка Лазурный, выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом. После этого КамАЗ столкнулся с «Газелью», который с свою очередь протаранил Volvo, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
В результате ДТП пострадал водитель автомобиля «Газель», его госпитализировали в ККБ № 1 Краснодара. Обстоятельства аварии устанавливаются.
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