Перевернувшийся грузовик раздавил две легковушки в Красноармейском районе, есть погибший
Происшествия
25.03.2023 12:38
ДТП, в котором один человек погиб и двое получили травмы, произошло 25 марта около 9:00 в Красноармейском районе на трассе Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк.
По предварительным данным, водитель грузовика Iveco с полуприцепом-цистерной резко повернул, чтобы избежать столкновения с остановившимся впереди автомобилем. В результате грузовик опрокинулся на Mitsubishi и «Ладу Гранту», стоявшие на перекрестке.
Водитель Mitsubishi погиб на месте. Водителя и пассажира «Лады» госпитализировали. Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает пресс-служба ГУ МВД РОССИИ по Краснодарскому краю.
Читайте также: в Темрюкском районе столкнулись грузовик и ВАЗ, есть погибший.
Популярные новости
- Спортсменка из Анапы вышла в финал чемпионата мира по боксу
- Куда сдать стекло, макулатуру и батарейки в Краснодаре
- Женщина, обвиняемая в убийстве 5-летнего сына в Краснодаре, отказалась давать показания
- Жительница Новороссийска сообщила о краже деревьев, высаженных ее детьми во время акции «Сад памяти»
- Активисты выступили против концерта Ани Лорак в Краснодаре
- Экс-полицейского приговорили почти к 7 годам колонии за пьяное смертельное ДТП на Кубани