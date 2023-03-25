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Перевернувшийся грузовик раздавил две легковушки в Красноармейском районе, есть погибший

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/perevernuvshijsya-gruzovik-s-pritsepom-razdavil-dve-legkovushki-v-krasnoarmejskom-rajone-est-pogibshij
Перевернувшийся грузовик раздавил две легковушки в Красноармейском районе, есть погибший
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

ДТП, в котором один человек погиб и двое получили травмы, произошло 25 марта около 9:00 в Красноармейском районе на трассе Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк.

По предварительным данным, водитель грузовика Iveco с полуприцепом-цистерной резко повернул, чтобы избежать столкновения с остановившимся впереди автомобилем. В результате грузовик опрокинулся на Mitsubishi и «Ладу Гранту», стоявшие на перекрестке.

Водитель Mitsubishi погиб на месте. Водителя и пассажира «Лады» госпитализировали. Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает пресс-служба ГУ МВД РОССИИ по Краснодарскому краю.

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