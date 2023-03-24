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В Темрюкском районе столкнулись грузовик и ВАЗ, есть погибший

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-temryukskom-rajone-stolknulis-gruzovik-i-vaz-est-pogibshij
В Темрюкском районе столкнулись грузовик и ВАЗ, есть погибший
Фото ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Авария с участием двух автомобилей произошла 24 марта около 7:00 на 2-м километре трассы поселок Соленый — порт Кавказ в Темрюкском районе.

По предварительным данным, водитель грузовика Hyundai при повороте налево не пропустил автомобиль ВАЗ-2114, который ехал во встречном направлении.

В результате ДТП в автомобиле ВАЗ от полученных травм скончался 20-летний водитель. Пострадала пассажирка автомобиля, ее госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Водителю грузовика оказали разовую медпомощь, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На месте ДТП работают сотрудники полиции. В полиции по факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

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