Анапская лихачка за один день попала на камеры ГИБДД и устроила ДТП с перевертышем

ДТП произошло 23 марта в 15:45 на трассе Новороссийск — Керчь, обход Анапы в районе поселка Пятихатки. Видеозапись с места происшествия выложили в соцсети очевидцы.

На кадрах, снятых из проезжающего мимо автомобиля, виден перевернутый внедорожник и поврежденный автомобиль такси. По словам очевидцев, удар был очень сильным, и внедорожник отбросило на несколько метров.

По предварительным данным, 33-летняя жительница Витязево за рулем Hyundai Solaris, двигаясь по второстепенной дороге, не предоставила преимущество Land Rover. Произошло столкновение. После этого внедорожник наехал на препятствие и перевернулся на крышу.

В ДТП пострадали двое пассажиров Land Rover. Их доставили в больницу для обследования, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В ОМВД России по Анапе сообщили, что водитель автомобиля Hyundai сегодня уже попадала в поле зрения камер. Женщина на полной скорости совершила опасный обгон справа по обочине.

«Очевидно убедив себя в том, что законы физики на нее не действуют, женщина решила «пролететь» перекресток в сторону Пятихаток, не убедившись в безопасности маневра», — сообщает пресс-служба ОМВД России по Анапе в Telegram.

За это нарушение на водителя составили административный протокол.

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