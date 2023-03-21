Пьяный водитель Mercedes протаранил четыре автомобиля и чуть не сбил пешехода в Крымске
Дорожное происшествие случилось 20 марта в 15:10 на улице Комсомольской.
По предварительным данным, 55-летний водитель автомобиля Mercedes не справился с управлением и резко выехал с проезжей части на пешеходную. В этом момент он чуть не сбил женщину на тротуаре. Затем мужчина врезался в три припаркованных автомобиля: Nissan, Mazda и ВАЗ-2113, а также в декоративное дерево.
После этого водитель Mercedes выехал на улицу Ленина и врезался в припаркованный автомобиль Renault Logan, который по инерции столкнулся с припаркованным ВАЗ-2107.
Прибывшие на место полицейские задержали нарушителя. На него составили административные протоколы за невыполнение обязанностей в связи с ДТП и управление автомобилем в состоянии опьянения.
Материалы передали в суд. Водителю Mercedes грозит арест на срок до 15 суток, лишение водительского удостоверения на срок до 2 лет и серьезный штраф, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.
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