Пьяный водитель Mercedes протаранил четыре автомобиля и чуть не сбил пешехода в Крымске

Дорожное происшествие случилось 20 марта в 15:10 на улице Комсомольской.

По предварительным данным, 55-летний водитель автомобиля Mercedes не справился с управлением и резко выехал с проезжей части на пешеходную. В этом момент он чуть не сбил женщину на тротуаре. Затем мужчина врезался в три припаркованных автомобиля: Nissan, Mazda и ВАЗ-2113, а также в декоративное дерево.

После этого водитель Mercedes выехал на улицу Ленина и врезался в припаркованный автомобиль Renault Logan, который по инерции столкнулся с припаркованным ВАЗ-2107.

Прибывшие на место полицейские задержали нарушителя. На него составили административные протоколы за невыполнение обязанностей в связи с ДТП и управление автомобилем в состоянии опьянения.

Материалы передали в суд. Водителю Mercedes грозит арест на срок до 15 суток, лишение водительского удостоверения на срок до 2 лет и серьезный штраф, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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