Выехала на встречку: четверо взрослых погибли и четверо детей пострадали в ДТП в Крыму
Происшествия
11.06.2023 12:42
Смертельная авария произошла 11 июня около 10:10 в Бахчисарайском районе на автодороге Береговое — Бахчисарай.
По предварительным данным, водитель автомобиля Kia выехала на встречную полосу, где столкнулась с Renault.
В результате ДТП погибли водители обеих машин, а также два взрослых пассажира Renault. В Renault также ехали четверо детей, они остались живы, но пострадали, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.
На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства и причины смертельного ДТП уточняются.
Читайте также: шесть человек, в том числе двое детей, погибли в ДТП с фурой в Калмыкии.