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Выехала на встречку: четверо взрослых погибли и четверо детей пострадали в ДТП в Крыму

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/vyehala-na-vstrechku-chetvero-vzroslyh-pogibli-i-chetvero-detej-postradali-v-dtp-v-krymu
Выехала на встречку: четверо взрослых погибли и четверо детей пострадали в ДТП в Крыму
Фото t.me/mvdCrimea82

Смертельная авария произошла 11 июня около 10:10 в Бахчисарайском районе на автодороге Береговое — Бахчисарай.

По предварительным данным, водитель автомобиля Kia выехала на встречную полосу, где столкнулась с Renault.

В результате ДТП погибли водители обеих машин, а также два взрослых пассажира Renault. В Renault также ехали четверо детей, они остались живы, но пострадали, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Фото t.me/mvdCrimea82

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства и причины смертельного ДТП уточняются.

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