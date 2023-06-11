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Шесть человек, в том числе двое детей, погибли в ДТП с фурой в Калмыкии

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/shest-chelovek-v-tom-chisle-dvoe-detej-pogibli-v-dtp-s-furoj-v-kalmykii
Шесть человек, в том числе двое детей, погибли в ДТП с фурой в Калмыкии
Фото t.me/mvdkalmykia

Авария, которая унесла шесть жизней, произошла 11 июня около 9:25 на 132 км федеральной дороги Р-216 в районе села Хулхута Яшкульского района.

На трассе столкнулись легковая машина «Лада Ларгус» и грузовой Volvo, сообщает пресс-служба МВД по Республике Калмыкия.

В результате ДТП от полученных травм водитель и пять пассажиров «Лады» скончались на месте происшествия. Среди погибших — двое несовершеннолетних детей.

Фото t.me/mvdkalmykia

На месте аварии работает следственно-оперативная группа полиции, устанавливаются причины и обстоятельства смертельного ДТП.

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