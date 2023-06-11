Шесть человек, в том числе двое детей, погибли в ДТП с фурой в Калмыкии
Происшествия
11.06.2023 12:25
Авария, которая унесла шесть жизней, произошла 11 июня около 9:25 на 132 км федеральной дороги Р-216 в районе села Хулхута Яшкульского района.
На трассе столкнулись легковая машина «Лада Ларгус» и грузовой Volvo, сообщает пресс-служба МВД по Республике Калмыкия.
В результате ДТП от полученных травм водитель и пять пассажиров «Лады» скончались на месте происшествия. Среди погибших — двое несовершеннолетних детей.
На месте аварии работает следственно-оперативная группа полиции, устанавливаются причины и обстоятельства смертельного ДТП.
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