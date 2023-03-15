Выехал на встречную: водитель иномарки погиб в ДТП с КамАЗом в Курганинском районе

ДТП, в котором погиб 25-летний мужчина и еще два человека получили травмы, произошло 15 марта около 00:30 на трассе Усть-Лабинск — Лабинск — Упорная» в районе станицы Воздвиженской.

По предварительным данным, 25-летний водитель Kia Spectra, двигаясь в сторону Курганинска, выехал на встречную полосу в разрешенном месте. Там иномарка столкнулась с КамАЗом.

Водитель Kia Spectra скончался на месте. Двух его пассажиров, 27-летнего и 20-летнего мужчин, доставили Лабинскую ЦРБ. Обстоятельства ДТП уточняются, сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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