На Кубани в ДТП с КамАЗом один человек погиб и двое пострадали, их личности устанавливают
Происшествия
13.03.2023 13:14
Авария произошла 12 марта в 20:50 на 10-м километре трассы «Кавказ» в Павловском районе.
По предварительным данным, неустановленный водитель автомобиля Hyundai Accent, выехал на встречную полосу и врезался в КамАЗ с прицепом.
В результате ДТП погиб водитель легковушки. Пострадали два его пассажира, их госпитализировали в реанимационное отделение больницы. Личности пострадавших также устанавливаются, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Обстоятельства ДТП выясняются.
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