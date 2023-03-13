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На Кубани в ДТП с КамАЗом один человек погиб и двое пострадали, их личности устанавливают

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-v-dtp-s-kamazom-odin-chelovek-pogib-i-dvoe-postradali-ih-lichnosti-ustanavlivayut
На Кубани в ДТП с КамАЗом один человек погиб и двое пострадали, их личности устанавливают
Фото УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Авария произошла 12 марта в 20:50 на 10-м километре трассы «Кавказ» в Павловском районе.

По предварительным данным, неустановленный водитель автомобиля Hyundai Accent, выехал на встречную полосу и врезался в КамАЗ с прицепом.

В результате ДТП погиб водитель легковушки. Пострадали два его пассажира, их госпитализировали в реанимационное отделение больницы. Личности пострадавших также устанавливаются, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Читайте также: при столкновении двух легковушек на Кубани пострадали четыре человека.

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