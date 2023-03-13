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При столкновении двух легковушек на Кубани пострадали четыре человека

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pri-stolknovenii-dvuh-legkovushek-na-kubani-postradali-chetyre-cheloveka
При столкновении двух легковушек на Кубани пострадали четыре человека
Фото ГУ МВД России по Краснодарскому краю

ДТП произошло 12 марта около 19:10 на 23 км трассы Краснодар — Кропоткин.

По предварительным данным, водитель «ВАЗ-2114» не уступил дорогу автомобилю Kia Rio, в результате чего машины столкнулись.

В результате аварии пострадали водители и пассажиры обеих машин. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: жители Кубани пострадали в ДТП в Саратовской области, где столкнулись более 20 машин.

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