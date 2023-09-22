Выделенную полосу на улице Северной в Краснодаре продлят на два квартала

Уже с 1 октября выделенную для общественного транспорта полосу, начинающуюся на улице Красной, продлят до улицы Леваневского. Сейчас она заканчивается на улице Седина.

Протяженность «выделенок» в краевом центре увеличивают для улучшения качества общественного транспорта. В час-пик на этом участке улицы Северной собираются крупные пробки. При этом здесь проходят 15 маршрутов автобусов и троллейбусов.

Сейчас протяженность выделенных полос в городе составляет почти 23 км. К 2034 году ее планируют увеличить до 45 км.

«Мы возвращаемся к работе по созданию выделенных полос для общественного транспорта. А начать решили именно с одной из главных и загруженных магистралей города», — сообщил вице-мэр Краснодара Владимир Архипов.

На новом участке выделенной полосы нанесут разметку со знаком «А» и установят необходимые дорожные знаки. Водителей просят быть внимательнее и соблюдать правила дорожного движения, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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